Байден подтвердил обмен заложниками с Россией

Президент США Джо Байден подтвердил освобождение в рамках обмена с Россией 16 граждан, в том числе журналиста Эвана Гершковича и политзаключенных Владимира Кара-Мурзы и Ильи Яшина﻿. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Белого дома, сообщает Деловая столица.

"Сегодня трое американских граждан и один владелец американской грин-карты, которые были несправедливо заключены в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза" , — говорится в заявлении.

Байден назвал этот обмен "подвигом дипломатии".

"В общей сложности мы договорились об освобождении 16 человек из России, включая пятерых немцев и семерых граждан России, которые были политическими заключенными в своей стране. Некоторые из этих женщин и мужчин годами несправедливо удерживались. Все они пережили невероятные страдания и неопределенность. Сегодня их агония закончилась" , — отметил президент.

Байден также поблагодарил союзников, "которые поддерживали нас во время тяжелых и сложных переговоров для достижения этого результата, включая Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию".

Ранее 1 августа состоялся обмен пленными с Россией, в рамках которого освободили из российских тюрем политических заключенных Эвана Гершковича, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, а также немецкого фельдшера Рико Кригера, которого в Беларуси приговорили к смертной казни, но перед обменом помиловали. В Россию выдали преступников, шпионов и наемных убийц.