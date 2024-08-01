Байден підтвердив обмін заручниками з Росією

Президент США Джо Байден підтвердив звільнення в рамках обміну з Росією 16 громадян, зокрема журналіста Евана Гершковича та політв'язнів Володимира Кара-Мурзи та Іллі Яшина﻿. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому, повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні троє американських громадян і один власник американської грін-карти, які були несправедливо ув'язнені в Росії, нарешті повертаються додому: Пол Вілан, Еван Гершковіч, Алсу Курмашева і Володимир Кара-Мурза" , — йдеться в заяві.

Байден назвав цей обмін "подвигом дипломатії".

"Загалом ми домовилися про звільнення 16 осіб з Росії, включаючи п’ятьох німців і семеро громадян Росії, які були політичними в’язнями у своїй країні. Деякі з цих жінок і чоловіків роками несправедливо утримувалися. Усі вони пережили неймовірні страждання та невизначеність. Сьогодні їх агонія закінчилася" , — зазначив президент.

Байден також подякував союзникам, "які підтримували нас під час важких і складних переговорів для досягнення цього результату, включаючи Німеччину, Польщу, Словенію, Норвегію та Туреччину".

Раніше 1 ссерпня відбувся обмін полоненими з Росією, в рамках якого звільнили з російських тюрем політичних в'язнів Евана Гершковича, Володимира Кара-Мурзу, Іллю Яшина, а також німецького фельдшера Ріко Крігера, якого в Білорусі засудили до страти, але перед обміном помилували. До Росії видали злочинців, шпигунів та найманих вбивць.