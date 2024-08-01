Хорватия предложила услуги по транзиту нефти в Венгрию и Словакию

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил письмо премьерам Венгрии и Словакии, а также главе Еврокомиссии, в котором сообщил им, что Хорватия и ее нефтепроводный оператор JANAF готовы к транспортировке нефти в Венгрию и Словакию. Об этом пишет HINA, сообщает Укринформ.

"Вчера я направил письмо премьер-министрам Венгрии Виктору Орбану и Словакии Роберту Фицо, а также председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, в котором выразил готовность Хорватии и JANAF обеспечить транспортировку... в объеме более 14 миллионов тонн" , - сказал Пленкович во время еженедельного заседания кабинета министров.

Венгерская энергетическая компания MOL, являющаяся крупнейшим акционером хорватской нефтегазовой компании INA, управляет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии.

"JANAF готова вести переговоры с MOL о транспортировке и обеспечении энергетической безопасности" , - добавил Пленкович.

Предполагается, что поставки можно вести с помощью нефтепровода, соединяющего терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с территорией Венгрии.