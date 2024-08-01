В ВСУ сообщили о признаках военного обострения на севере Харьковщины

На севере Харьковщины обстановка на поле боя имеет признаки обострения. Об этом в эфире телемарафона проинформировал представитель Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев, сообщает Укринформ.

"В операционной зоне ОТУ "Харьков" обстановка остается сложной, напряженной и имеет признаки обостр ﻿ ения" , - сказал он.

В частности, Саранцев проинформировал, что в Волчанске противник проводит внутреннюю ротацию штурмовых групп, готовит к штурмовым действиям личный состав 4-й добровольческой штурмовой бригады. В городе продолжаются уличные бои. Враг пытается атаковать в лоб в центре, а также продвигаться по флангам.

В районе села Тихое Волчанской общины отмечено заведение на передовые позиции штурмовых групп 1-й штурмовой роты 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады противника.

В районе села Старица Волчанской общины враг перемещает личный состав для пополнения текущего некомплекта. В частности, начал подготовку к перемещению с временно оккупированной территории Луганской области подразделений 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса ВС РФ.

В районе села Глубокое Харьковского района противник провел эвакуационные мероприятия, укрепляет оборону, осуществляет минирование на возможных направлениях продвижения сил обороны, проводит разведку маршрутов выдвижения и готовится к штурмовым действиям.

В районе села Сотницкий Казачок Золочевской общины на территории РФ враг усиливает посты боевой охраны, наращивает систему связи и управления, увеличивает применение разведывательных БПЛА.

Саранцев рассказал, что противник проводит внутренние ротации, наращивает военное присутствие в приграничных районах, пытается проводить диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы сил обороны как с захваченных рубежей, так и с территории РФ, наращивает системы управления и связи на отдельных локациях и на собственной территории.

В свою очередь Силы обороны привлекают дополнительные подразделения и снабжают их боеприпасами и дронами.