Генштаб: За сутки ликвидировано почти сотню оккупантов на Покровском направлении

С начала суток Силы обороны Украины ликвидировали более 90 российских военных на Покровском направлении﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 1 августа, сообщает Деловая столица.

С начала суток произошло 98 боевых столкновений, противник нанес 2 ракетных (2 ракеты), 59 авиационных ударов (в частности, задействовал 54 УАБ) и 623 удара дронами-камикадзе, совершил 3412 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Тихого и Волчанска. У последнего продолжается еще один бой.

Шесть раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время все эти боестолкновения в районах Андреевки, Стельмаховки и Песчаного завершились.

На Лиманском направлении за день российские войска четыре раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Торское и Макеевка.

На Северском направлении наши войска остановили девять попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, Спорного, Иванодарьевки и Выемки. Оккупанты понесли потери. Еще одно сражение, в районе Выемки, продолжается.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 16 раз штурмовали в районах Железного, Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация. Продолжаются боевые действия в четырех локациях — враг давит, пытаясь продвинуться в районах Нью-Йорка и Северного.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Прогресса и Желанного. Шесть боестолкновений на направлении еще продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 92 и ранили 135 оккупантов. Уничтожены два автомобиля и пушка Д-30. Также обезврежены четыре вражеских авто, САУ 2С1 "Гвоздика" и РСЗО БМ-21 "Град" захватчиков.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается четыре боевых столкновения. Террористы безуспешно пытались продвинуться в районах н.п. Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка.

На Времовском направлении поражением врага завершилось сражение у Водяного.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил две атаки недалеко от н.п. Работино и Малая Токмачка. Удачи не имел.

На Приднепровском направлении вражеский штурм на левобережье Днепра потерпел неудачу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.