Генштаб: За добу ліквідовано майже сотню окупантів на Покровському напрямку

З початку доби Сили оборони України ліквідували більше 90 російських військових на Покровському напрямку﻿. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 1 серпня, повідомляє Ділова столиця.

З початку доби відбулося 98 бойових зіткнень, противник завдав 2 ракетні (2 ракети), 59 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 54 КАБ) та 623 удари дронами-камікадзе, здійснив 3412 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Тихого і Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій.

Шість разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час всі ці боєзіткнення у районах Андріївки, Стельмахівки та Піщаного завершились.

На Лиманському напрямку за день російські війська чотири рази штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Торське і Макіївка.

На Сіверському напрямку наші війська зупинили дев’ять спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Іванодар’ївки та Виїмки. Окупанти зазнали втрат. Ще один бій, у районі Виїмки, триває.

На Краматорському напрямку завершились невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 16 разів штурмували у районах Залізного, Північного, Торецька та Нью-Йорка. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація. Продовжуються бойові дії у чотирьох локаціях — ворог тисне, намагаючись просунутись у районах Нью-Йорка і Північного.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 43 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Желанного. Шість боєзіткнень на напрямку ще тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 92 та поранили 135 окупантів. Знищено два автомобіля та гармата Д-30. Також знешкоджено чотири ворожих авто, САУ 2С1 "Гвоздика" і РСЗВ БМ-21 "Град" загарбників.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується чотири бойових зіткнення. Терористи безуспішно намагалися просунутися в районах н.п. Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку поразкою ворога завершився бій біля Водяного.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив дві атаки неподалік н.п. Роботине і Мала Токмачка. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворожий штурм на лівобережжі Дніпра зазнав невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.