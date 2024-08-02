"Хезболла" из Ливана обстреляла Израиль, ЦАХАЛ открыл ответный огонь

Террористы исламского движения "Хезболла" обстреляли территорию Израиля. ЦАХАЛ открыла ответный огонь по Ливану, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Отмечается, что около 21:44 боевики из Ливана атаковали ракетами район Западной Галилеи. Часть из них перехватили силы ПВО, а остальные упали на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.

Вскоре после атаки, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по пусковой установке "Хезболлы" в районе Ятера на юге Ливана, откуда были запущены ракеты.

Кроме того, артиллерия израильтян открыла огонь для устранения угроз в районах Рмайх и Рамье на юге Ливана.

Northern Israel right now: we hold the Lebanese government responsible for EVERY single Hezbollah rocket fired toward Israel.



We will not allow anyone to terrorize the people of Israel. pic.twitter.com/ZqN1tHk7cR — Israel ישראל (@Israel) August 1, 2024

Издание The Times of Israel сообщило, что движение "Хезболла" взяло на себя ответственность за обстрел Западной Галилеи.

В своем заявлении боевики утверждают, что запустили десятки ракет по северной пограничной общине Мецуба.

Атака якобы была ответом на израильский удар по ливанской деревне Чамаа днем 1 августа, во время которого погибли четверо сирийцев и были ранены несколько мирных ливанцев.

Обострение на Ближнем Востоке

За последние два дня произошло серьезное обострение в отношениях между Израилем, Ираном и Ливаном, что грозит масштабной региональной войной на Ближнем Востоке.

30 июля израильская армия обстреляла из авиации столицу Ливана Бейрут. В результате атаки был ликвидирован командир группировки "Хезболла" Фуад Шукр.

В тот же день в результате авиаудара в Тегеране был убит один из лидеров палестинского движения ХАМАС Исмаил Гания.

После этих событий, лидер Ирана приказал ударить по Израилю.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание для предотвращения войны. А дипломаты ЕС и США провели экстренные переговоры, учитывая сложную ситуацию.