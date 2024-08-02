Лидер ХАМАСа погиб от бомбы, заложенной несколько месяцев назад – CNN

Политический лидер ХАМАСа Исмаил Гания, которого убили в среду в Тегеране, погиб от бомбы, которая была спрятана в гостевом доме, где он остановился.﻿ Об этом пишет CNN со ссылкой на информаторов, сообщает Украинская правда.

По словам источника, который был проинформирован об операции, бомба была спрятана около двух месяцев назад в гостевом доме, где, как известно, останавливался Хания в Тегеране, и сдетонировала дистанционно, когда он был в своей комнате.

Иранское правительство и ХАМАС заявляют, что убийство совершил Израиль. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность.

По словам источника, официальные лица США были проинформированы об операции израильскими официальными лицами только после убийства.

Напомним, одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ганию убили утром 31 июля в столице Ирана.