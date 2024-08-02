От документов до инфраструктуры: что нужно знать перед покупкой квартиры

Покупка квартиры – это серьезный шаг, требующий тщательной проверки и подготовки. Существует ряд потенциальных рисков, которые могут привести к потере денег или даже приобретению проблемной недвижимости, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает, на что нужно обратить внимание при покупке квартиры.

Юридическая чистота объекта

Проверка документов в собственность. Прежде всего, проверьте, действительно ли продавец владелец квартиры. Пригласите у него документы, подтверждающие его право собственности, в том числе свидетельство о праве собственности или выписку из реестра недвижимого имущества.

Отсутствие обременений и долгов. Убедитесь, что на квартиру не наложены аресты, запреты на отчуждение или другие ограничения. Это можно сделать, получив выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Также следует проверить, нет ли задолженности по коммунальным платежам.

Техническое состояние квартиры и дома

Обзор квартиры. Тщательно осмотрите квартиру на предмет возможных дефектов: состояние стен, потолка, полов, окон и дверей. Проверьте исправность сантехники, электропроводки и системы отопления. Если есть возможность, привлеките профессионала для технического осмотра.

Состояние дома. Обратите внимание на состояние дома в целом: подъезда, крыши, коммуникаций и лифта. Проверьте, проводились ли капитальные ремонты и планируются ли они в ближайшее время.

Расположение и инфраструктура

Расположение. Выберите район, который отвечает вашим потребностям и стилю жизни. Учтите наличие вблизи общественного транспорта, школ, детских садов, магазинов, парков и других важных объектов инфраструктуры.

Экология. Обратите внимание на экологическую ситуацию в районе: наличие промышленных предприятий, мусорных свалок или других факторов, которые могут негативно влиять на ваше здоровье и комфорт.

Финансовые аспекты

Стоимость квартиры. Сравните цены на подобные объекты в том же районе, чтобы оценить адекватность стоимости квартиры, которую вы собираетесь купить.

Дополнительные затраты. Учтите все дополнительные расходы, которые могут возникнуть при покупке квартиры: услуги риэлтора, нотариуса, государственная пошлина, налоги, расходы по ремонту и меблировке.

Планировка и площадь

Размеры и планировка. Убедитесь, что площадь и планировка квартиры отвечают вашим потребностям. Обратите внимание на количество и размер комнат, кухни, ванной комнаты и наличие балкона или лоджии.

Возможность перепланировки. Если вы планируете перепланировку квартиры, проверьте возможность ее узаконивания и соответствие вашему проекту строительным нормам и правилам.

Условия покупки

Форма сделки. Тщательно ознакомьтесь с условиями договора купли-продажи. Убедитесь, что в договоре указаны все важные аспекты: стоимость квартиры, сроки передачи объекта, обязанности сторон и условия расторжения договора.

Финансовая прозрачность. Обеспечьте прозрачность финансовых расчетов: обсудите условия оплаты, сроки и способы перевода средств. Желательно осуществлять платежи через банковские счета во избежание возможных недоразумений.

Что должно насторожить при покупке квартиры

Неполный пакет документов. Если продавец не предоставляет полный пакет документов или пытается затянуть процесс их получения, это может свидетельствовать о проблемах с правом собственности.

Долги по коммунальным услугам. Перед покупкой обязательно проверьте наличие задолженностей по коммунальным платежам. Невыплаченные долги могут перейти на нового собственника.

Состояние коммуникаций. Проверьте состояние электропроводки, водоснабжения, отопления и канализации. Проблемы с коммуникациями могут потребовать значительных затрат на ремонт.

Скрытые дефекты. Будьте внимательны к возможным скрытым дефектам, таким как влажность, трещины в стенах или потолке, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах со зданием.

Сложная история собственности. Если квартира часто меняла владельцев за короткий промежуток времени, это может являться признаком попыток избежать правовых проблем.

Наследство или дарение. Квартиры, полученные по наследству или в подарок, могут иметь юридические усложнения, связанные с правами других наследников или возможными судебными спорами.

Неясные условия контракта. Внимательно читайте все пункты договора купли-продажи. Если условия кажутся непонятными или вызывают подозрение, обратитесь за консультацией к юристу.

Требования о предоплате. Будьте осторожны с требованиями о значительных авансовых платежах до заключения договора. Это может являться признаком мошенничества.

Неопределенность по состоянию дома. Если дом старый и не проводились капитальные ремонты, это может привести к дополнительным затратам на ремонт и обслуживание.

Во время подготовки материала были использованы такие источники: рекомендации адвоката Александра Малика и АН "Первая Риелторская Компания".