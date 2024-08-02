В Вашингтон прилетел самолет с освобожденными в рамках обмена американцами
На авиабазе Эндрюс возле Вашингтона сел самолет с освобожденными в России гражданами США в рамках большого обмена. На борту находились журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашова, и бывший морской пехотинец Пол Вилан, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит транслиция Белого дома и Twitter президента США Джо Байдена.
Американский президент встретил их на аэродроме. Кроме того, освобожденных из российских застенок сограждан встретила также вице-президент Камала Харрис.
На обнародованных СМИ кадрах можно увидеть, как Гершковича, Вилана и Курмашову обнимают их близкие, родные и топ-чиновники.
Обмен заключенными между РФ и Западом
Напомним, 1 августа произошел большой обмен заключенными между Россией и Белоруссией с одной стороны и США и Германией с другой. В общей сложности страны обменяли 24 заключенных.