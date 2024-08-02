До Вашингтона прилетів літак зі звільненими в рамках обміну американцями

На авіабазі Ендрюс біля Вашингтона сів літак зі звільненими у Росії громадянами США в рамках великого обміну. На борту були журналісти Еван Гершкович та Алсу Курмашова, та колишній морський піхотинець Пол Вілан, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить трансліція Білого дома та Twitter президента США Джо Байдена.

Американський президент зустрів їх на летовищі. Крім того, звільнених з російських колоній співгромадян зустріла також віцепрезидентка Камала Гарріс.

Join @VP and me as we greet Americans freed from Russia at Joint Base Andrews. https://t.co/0B5iOzYKk0 — President Biden (@POTUS) August 2, 2024

На оприлюднених ЗМІ кадрах можна побачити, як Гершковича, Вілана та Курмашову обіймають їх близькі, рідні, та топ-посадовці.

Обмін в'язнями між РФ та Заходом

Нагадаємо, 1 серпня відбувся великий обмін ув'язненими між Росією й Білоруссю з одного боку та США та Німеччиною з іншого. Загалом країни обміняли 24 ув'язнених.