До Вашингтона прилетів літак зі звільненими в рамках обміну американцями
На авіабазі Ендрюс біля Вашингтона сів літак зі звільненими у Росії громадянами США в рамках великого обміну. На борту були журналісти Еван Гершкович та Алсу Курмашова, та колишній морський піхотинець Пол Вілан, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить трансліція Білого дома та Twitter президента США Джо Байдена.
Американський президент зустрів їх на летовищі. Крім того, звільнених з російських колоній співгромадян зустріла також віцепрезидентка Камала Гарріс.
На оприлюднених ЗМІ кадрах можна побачити, як Гершковича, Вілана та Курмашову обіймають їх близькі, рідні, та топ-посадовці.
Обмін в'язнями між РФ та Заходом
Нагадаємо, 1 серпня відбувся великий обмін ув'язненими між Росією й Білоруссю з одного боку та США та Німеччиною з іншого. Загалом країни обміняли 24 ув'язнених.