Россияне уже потеряли в войне более 580 тысяч солдат

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 100 оккупантов, 42 артиллерийские системы и 8 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 580 590 (+1 100) человек,

танков - 8 402 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 16 211 (+8) ед,

артиллерийских систем – 16 161 (+42) ед,

РСЗО – 1 134 (+2) ед,

средств ПВО – 907 (+0) ед,

самолетов – 363 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 005 (+37) ед,

крылатых ракет – 2407 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 21 872 (+56) ед,

специальной техники – 2 719 (+6) ед.

Данные уточняются.