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Россияне уже потеряли в войне более 580 тысяч солдат

Россияне уже потеряли в войне более 580 тысяч солдат
Фото: wikimedia.org

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 100 оккупантов, 42 артиллерийские системы и 8 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 580 590 (+1 100) человек,
  • танков - 8 402 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 211 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 16 161 (+42) ед,
  • РСЗО – 1 134 (+2) ед,
  • средств ПВО – 907 (+0) ед,
  • самолетов – 363 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 005 (+37) ед,
  • крылатых ракет – 2407 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21 872 (+56) ед,
  • специальной техники – 2 719 (+6) ед.

Данные уточняются.

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