Росіяни вже втратили у війні понад 580 тисяч солдатів

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 100 окупантів, 42 артилерійські системи та 8 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 580 590 (+1 100) осіб,

танків – 8 402 (+3) од,

бойових броньованих машин – 16 211 (+8) од,

артилерійських систем – 16 161 (+42) од,

РСЗВ – 1 134 (+2) од,

засобів ППО – 907 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 005 (+37) од,

крилатих ракет – 2407 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 872 (+56) од,

спеціальної техніки – 2 719 (+6) од.

Дані уточнюються.