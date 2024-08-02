Росіяни вже втратили у війні понад 580 тисяч солдатів
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 100 окупантів, 42 артилерійські системи та 8 ББМ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 580 590 (+1 100) осіб,
- танків – 8 402 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 16 211 (+8) од,
- артилерійських систем – 16 161 (+42) од,
- РСЗВ – 1 134 (+2) од,
- засобів ППО – 907 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 005 (+37) од,
- крилатих ракет – 2407 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 872 (+56) од,
- спеціальної техніки – 2 719 (+6) од.
Дані уточнюються.