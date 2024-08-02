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Росіяни вже втратили у війні понад 580 тисяч солдатів

Росіяни вже втратили у війні понад 580 тисяч солдатів
Фото: wikimedia.org

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 100 окупантів, 42 артилерійські системи та 8 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 580 590 (+1 100) осіб,
  • танків – 8 402 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 16 211 (+8) од,
  • артилерійських систем – 16 161 (+42) од,
  • РСЗВ – 1 134 (+2) од,
  • засобів ППО – 907 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 005 (+37) од,
  • крилатих ракет – 2407 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 872 (+56) од,
  • спеціальної техніки – 2 719 (+6) од.

Дані уточнюються.

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