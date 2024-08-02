В Крыму взрывы: обломки ракеты упали на многоэтажку

В ночь на 2 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, там объявили воздушную тревогу и баллистическую угрозу. Утром стало известно, что фугасная часть сбитой ночью ракеты пробила крышу и застряла на техническом этаже 9-ти этажного дома на проспекте Генерала Острякова в Севастополе, сообщает Украинская правда.

Взрывы были слышны в Саках, Евпатории, Балаклаве, Севастополе и Симферополе.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о баллистической угрозе.

В аннексированном Россией Севастополе около 2.00 объявили отбой воздушной тревоги.

Оккупационные власти сообщили об обломках ракет и дронов, упавших в четырех местах и об обломках беспилотника на крыше дома.

Развозжаев также написал, что сбиты "более четырех" воздушных целей.

Около 3.00 он отметил, что угроза атаки БПЛА сохраняется в течение всей ночи.

Местные телеграм-каналы со ссылкой на источники пишут, что атакован судоремонтный завод Черноморского флота.

Утром стало известно, что фугасная часть сбитой ракеты пробила крышу и застряла на техническом этаже 9-ти этажного дома на проспекте Генерала Острякова в Севастополе, заявил Развожаев.

На дороге рядом с домом также обнаружено большое количество суббоеприпасов.

По словам Развожаева, на время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей. Территория вокруг дома оцеплена.