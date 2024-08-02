США признали оппонента Мадуро победителем выборов в Венесуэле

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в заявлении, обнародованном на сайте Госдепартамента, признал Эдмунда Гонзалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, сообщает Левый берег.

По словам главы американской дипломатии, Национальный избирательный совет республики до сих пор не предоставил никаких данных, подтверждающих ее поспешное решение объявить Николаса Мадуро переизбранным на новый срок. Демократическая оппозиция опубликовала более 80% протоколов, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

Подсчет свидетельствует, что Гонзалес получил большинство голосов с "непреодолимым преимуществом". Этот факт подтверждают и свидетельства независимых наблюдателей, а также результаты опросов на выходе из участков.

Учитывая "безусловные доказательства", Соединенные Штаты считают очевидным, что новым президентом Венесуэлы должен стать именно Эдмунд Гонзалес, а обвинения Николаса Мадуро в адрес оппозиции безосновательны.

В Вашингтоне поздравили Гонзалеса с результатами его кампании и призвали венесуэльский народ начать дискуссии о мирном и законном процессе передачи власти и восстановлении в стране демократических норм.

Напомним, в Каракасе и других городах Венесуэлы прошли протесты из-за фальсификации президентских выборов.

Николас Мадуро пытается отстоять свою якобы победу, обратившись в Верховный суд с просьбой об аудите выборов.