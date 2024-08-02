ВСУ отбили более 50 атак на Покровском направлении - сводка Генштаба

За прошедшие сутки по всему фронту зафиксировано 127 боевых столкновений. Треть из них состоялась на Покровском направлении, где ВСУ отразили 53 атаки оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 2 августа.

Вчера, в общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных (шесть ракет), 63 авиационных удара (в том числе задействовал 61 КАБ) и 1187 ударов дронами-камикадзе, осуществил 4873 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов из них – из РСЗО.

Авиационные удары противника получили районы населенных пунктов Орловка Сумской области, Волчанск, Веселое, Малые проходы, Липцы, Нескучное, Новоосиново, Петропавловка, Богуславка Харьковской области; Часов Яр, Константиновка, Заря, Дилиевка, Торецк, Александрополь, Тимофеевка, Ивановка, Новотроицкое, Гродовка, Курахово, Водяное, Богоявленко, Новодонецкое, Нескучное Донецкой области; Гуляйполе, Лобково и Пятихатки в Запорожье и Николаевке и Казацком Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем пунктам управления, средству ПВО, радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава врага.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

В Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отразили шесть атак оккупантов неподалеку от Макеевки и Торского.

На Краматорском направлении наши воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Клещеевки, Андреевки и сторону Григорьевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отразили 53 штурмовых и наступательных действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Желанного, где провел восемь и 18 атак соответственно. Кроме того, попытки окупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку от Пантелеймоновки, Воздвиженки, Свиридоновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калиновки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Прасковьевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении агрессор совершил два штурма наших позиций недалеко от Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении тоже произошло две вражеские атаки, в сторону Малой Токмачки. На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли попытку окупантов продвигаться на левобережье реки Днепр.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.