FT: ЕС разрабатывает стратегию помощи Украине на случай избрания Трампа

Еврокомиссия создала специальную группу для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Группа разрабатывает стратегию на случай резкого изменения позиции Вашингтона по вопросам свободной торговли и поддержки Украины. Об этом сообщает Financial Times, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Трое осведомленных источников сообщили, что группа также оценивает влияние возможного президентства Камалы Харрис и готовится к изменениям в политике после выборов в США в ноябре. Один из собеседников отметил: "Речь идет о том, чтобы выяснить, какими могут быть последствия в любом случае".

Команда была сформирована офисом генерального секретаря Еврокомиссии Илзе Юхансоне и включает небольшое число чиновников, представляющих ключевые директораты по торговле, конкуренции и внешним сношениям.

Брюссель обеспокоен, что Трамп может ввести болезненные тарифы на экспорт ЕС, прекратить поддержку Украины и принудить Киев к согласию с условиями Москвы по прекращению войны.

Европейские союзники обеспокоены угрозами Дональда Трампа вывести США из НАТО или подорвать положение о взаимной обороне для стран, которые, по его мнению, недостаточно тратят на оборону.

Комитет ЕС планирует активизировать работу в сентябре и расширить взаимодействие с правительствами стран-членов для оценки потенциальной уязвимости ЕС и способов смягчения негативных последствий. Особое внимание будет уделено разработке планов коммуникации на случай серьезных изменений в политике США, таких, как необходимость для налогоплательщиков ЕС увеличить вклад в оборону Украины.

Еврокомиссия заявила о подготовке к выборам в США и рассматривает все возможные сценарии, подтверждая приверженность тесному партнерству с США.

Министерство иностранных дел Германии также создало аналогичную группу для подготовки к возможному второму президентству Трампа, сообщили чиновники Financial Times.

На фоне выборов в США высокопоставленные чиновники ЕС пытаются наладить контакты с людьми, близкими к Камале Харрис и Дональду Трампу, включая бывшего экономического советника Майка Пайла и советника по национальной безопасности Фила Гордона.

Для Брюсселя президентство Харрис не обязательно будет означать полную преемственность с Байденом, особенно в вопросе помощи Украине. Обещания Трампа немедленно прекратить войну могут повлиять на общественное мнение в США о конфликте, даже если он проиграет выборы.

Основной вопрос для комитета ЕС заключается в том, что возвращение Трампа может означать для экономики Европы.