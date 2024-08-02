DW: Турция заблокировала Instagram, вероятно, из-за убийства лидера ХАМАС

Управление по вопросам информационно-коммуникационных технологий Турции заблокировало доступ к Instagram. Об этом пишет турецкая редакция Deutsche Welle и отмечает, что это может быть связано с убийством в Иране лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Лига.net.

Журналисты допустили такое решение из-за того, что директор по коммуникациям администрации Эрдогана Фахреттин Алтун подверг критике Instagram после того, как в соцсети массово удаляли сообщения с соболезнованиями относительно гибели Исмаила Хании.

Чиновник написал в Х, осуждающий Instagram, подчеркнув, что "это очень четкая и явная попытка цензуры".

Однако официальных заявлений о том, что блокировка соцсети связана с убийством Гании, пока не было.