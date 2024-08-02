DW: Туреччина заблокувала Instagram, ймовірно, через вбивство лідера ХАМАС

Управління з питань інформаційно-комунікаційних технологій Туреччини заблокувало доступ до Instagram. Про це пише турецька редакція Deutsche Welle та зазначає, що це може бути пов’язано із вбивством в Ірані лідера політбюро ХАМАС Ісмаїла Ганії, повідомляє Ліга.net.

Журналісти припустили таке рішення через те, що директор із комунікацій адміністрації Ердогана Фахреттін Алтун розкритикував Instagram після того, як у соцмережі масово видаляли дописи зі співчуттями щодо загибелі Ісмаїла Ганії.

Посадовець написав у Х, що засуджує Instagram, наголосивши, що "це дуже чітка і явна спроба цензури".

Проте, офіційних заяв про те, що блокування соцмережі пов’язано із вбивством Ганії поки не було.