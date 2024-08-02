ЕС требует объяснений от Венгрии из-за упрощения въезда гражданам РФ

В четверг, 1 августа, ЕС потребовал от Венгрии отреагировать на опасения, что решение Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке. Соответствующее письмо Венгрии направила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает Европейская правда.

Йоханссон заявила в соцсети Х, что соглашается с беспокойством по безопасности для ЕС и направила Будапешту письмо с просьбой ответить на ряд вопросов до 19 августа.

"Россия – это угроза безопасности. Нам нужна большая, а не меньшая бдительность. Предоставление потенциальным российским шпионам и диверсантам легкого доступа к ЕС подорвет безопасность всех нас" , – написала Йоханссон в соцсети X.

"Сегодня в письме я прошу венгерское правительство предоставить объяснения. Если их схема легкого доступа представляет риск, мы будем действовать" , – добавила она.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – единственный лидер ЕС, который поддерживает тесные связи с Кремлем с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Он подписал в начале этого месяца указ о распространении программы ускоренной выдачи виз на восемь стран, включая Россию и Беларусь.

Иммиграционная программа позволяет гражданам этих стран подавать заявки на так называемые "национальные карты", чтобы иметь возможность работать в Венгрии. Ранее такие карты были доступны только гражданам Украины и Сербии.

Крупнейшая группа Европарламента, Европейская народная партия, на этой неделе пожаловалась, что ослабление правил может создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности".

Литва обратилась к Европейской комиссии в связи с решением Венгрии облегчить режим въезда для граждан России и Беларуси.

В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил балтийские государства в пропагандистской кампании против Будапешта.