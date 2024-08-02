Американский журналист Гершкович, которого обменяла РФ, предложил Путину интервью

Журналист The Wall Street Journal американец Эван Гершкович, отпущенный Россией в результате международного обмена, в просьбе о помиловании предложил нелегитимному президенту России Владимиру Путину дать ему интервью.﻿ Об этом пишет WSJ, сообщает Деловая столица.

По данным издания, Гершковичу разрешили забрать с собой заметки, которые он сделал в тюрьме, письма и черновик книги, которую журналист начал писать в заключении.

Перед обменом он также написал на имя Путина письмо с просьбой о помиловании, отмечает WSJ. В изданном ему стандартном бланке было "длинное пустое место", которое заключенный мог заполнить по желанию или просто оставить пустым. Гершкович, знающий русский язык, вписал туда свою фразу. В последней строке "было написано его собственное предложение – согласится ли Путин после увольнения дать интервью?", цитирует издание.

Напомним, РФ освободила репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Вилана в рамках большого обмена пленными, в частности, при участии США.