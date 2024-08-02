Американський журналіст Гершкович, якого обміняла РФ, запропонував Путіну інтерв'ю

Журналіст The Wall Street Journal американець Еван Гершкович, якого Росія відпустила внаслідок міжнародного обміну, у проханні про помилування запропонував нелегітимному президенту Росії Володимирові Путіну дати йому інтерв'ю﻿ Про це пише WSJ, повідомляє Ділова столиця.

За даними видання, Гершковичу дозволили забрати із собою нотатки, які він зробив у в'язниці, листи й чернетку книжки, яку журналіст почав писати в ув'язненні.

Перед обміном він також написав на ім'я Путіна листа з проханням про помилування, зазначає WSJ. У виданому йому стандартному бланку було "довге порожнє місце", яке ув'язнений міг заповнити за бажанням або просто залишити порожнім. Гершкович, який знає російську мову, вписав туди свою фразу. В останньому рядку "було написано його власну пропозицію – чи погодиться Путін після звільнення дати інтерв'ю?", цитує видання.

Нагадаємо, РФ звільнила репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і колишнього морського піхотинця США Пола Вілана та ще понад 20 політв'язнів в рамках великого обміну полоненими, зокрема, за участі США.