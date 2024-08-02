Американський журналіст Гершкович, якого обміняла РФ, запропонував Путіну інтерв'ю
Журналіст The Wall Street Journal американець Еван Гершкович, якого Росія відпустила внаслідок міжнародного обміну, у проханні про помилування запропонував нелегітимному президенту Росії Володимирові Путіну дати йому інтерв'ю Про це пише WSJ, повідомляє Ділова столиця.
За даними видання, Гершковичу дозволили забрати із собою нотатки, які він зробив у в'язниці, листи й чернетку книжки, яку журналіст почав писати в ув'язненні.
Перед обміном він також написав на ім'я Путіна листа з проханням про помилування, зазначає WSJ. У виданому йому стандартному бланку було "довге порожнє місце", яке ув'язнений міг заповнити за бажанням або просто залишити порожнім. Гершкович, який знає російську мову, вписав туди свою фразу. В останньому рядку "було написано його власну пропозицію – чи погодиться Путін після звільнення дати інтерв'ю?", цитує видання.
Нагадаємо, РФ звільнила репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і колишнього морського піхотинця США Пола Вілана та ще понад 20 політв'язнів в рамках великого обміну полоненими, зокрема, за участі США.