США не взаимодействовали напрямую с Путиным для обмена заключенными – Салливан
США не взаимодействовали с российским диктатором Владимиром Путиным во время подготовки к большому обмену заключенными. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Никакого взаимодействия напрямую с Владимиром Путиным", - сказал Салливан.
При этом он отметил, что США взаимодействовали с российскими чиновниками в ходе подготовки к обмену.
"В ходе этого было активное взаимодействие с российскими официальными лицами. Я не собираюсь вдаваться в подробности, потому что эти каналы чувствительны и нуждаются в защите именно по этой причине, потому что наличие этих чувствительных каналов позволяет нам получать такие результаты, как сегодня", - заявил советник Белого дома.
Также во время брифинга в Белом доме президента США Джо Байдена спросили, хочет ли он поговорить непосредственно с Путиным, учитывая, что заключенные возвращаются домой в рамках соглашения.
"Мне не нужно говорить с Путиным", - ответил Байден.
Что известно об обмене
1 августа США, Германия и страны-партнеры провели обмен заключенными с Россией. Москва освободила осужденных оппозиционеров, журналистов и других политических заключенных.
Запад передал Москве осужденных шпионов и других злоумышленников. В частности, Германия выдала России киллера Вадима Красикова. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году.
В Германии назвали обмен Красикова нелегким решением и подчеркнули, что его депортировали, но не помиловали.