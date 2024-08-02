США не взаємодіяли напряму з Путіним для обміну ув'язненими – Салліван

США не взаємодіяли з російським диктатором Володимиром Путіним під час підготовки до великого обміну ув'язненими.﻿ Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Жодної взаємодії безпосередньо з Володимиром Путіним" , - сказав Салліван.

При цьому він зазначив, що США взаємодіяли з російськими чиновниками під час підготовки до обміну.

"У ході цього була активна взаємодія з російськими офіційними особами. Я не збираюся вдаватися в подробиці, тому що ці канали є чутливими і потребують захисту саме з цієї причини, тому що наявність цих чутливих каналів дозволяє нам отримувати такі результати, як сьогодні" , - заявив радник Білого дому.

Також під час брифінгу у Білому домі президента США Джо Байдена запитали, чи бажає він поговорити безпосередньо з Путіним, зважаючи на те, що ув’язнені повертаються додому в рамках угоди.

"Мені не потрібно говорити з Путіним" , - відповів Байден.

Що відомо про обмін

Вчора, 1 серпня, США, Німеччина та країни-партнери провели обмін ув'язненими з Росією. Москва звільнила засуджених опозиціонерів, журналістів та інших політичних в'язнів.

Захід передав Москві засуджених шпигунів та інших зловмисників. Зокрема, Німеччина видала Росії кілера Вадима Красікова. Він був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у 2019 році.

У Німеччині назвали обмін Красікова нелегким рішенням і наголосили, що його депортували, але не помилували.