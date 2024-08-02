Убийство Фарион: правоохранители нашли дом, которым мог пользоваться Зинченко

В рамках расследования убийства языковеда Ирины Фарион правоохранители наткнулись на дом в окрестностях Львова, которым мог пользоваться подозреваемый в совершении преступления. Там обнаружили ряд вещей, на которые уже наложен арест, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение львовского Галицкого районного суда.

Заметим, что в определении указано дело под номером 461/6140/24. Такое же есть и в расписании заседаний Львовского апелляционного суда, где подозреваемым является Вячеслав Зинченко.

Как говорится в документе, 21 июля, в ходе отработки путей подхода и отхода от места происшествия лица, причастного к совершению данного уголовного правонарушения, в лесной местности по GPS-координатам 49.8705586, 23.9897726 был найден дом, в котором могли находиться, предметы, сохранившие на себе следы совершения уголовного преступления.

Согласно Google maps, речь идет о лесной местности в урочище Голоско в Шевченковском районе Львова.

Фото: приблизительное расположение дома в окрестностях Львова, которым мог пользоваться подозреваемый в убийстве Фарион (google maps)

Правоохранители проникли в дом и там нашли одежду, в которую был одет подозреваемый, а также: пластиковую посуду, матрас, две подушки и покрывало, пепельницу с четырьмя окурками, пачку из-под сигарет "Mark", картонную коробку в которой находится свеча, фольга, два пластиковых стакана и фрагмент бумаги, а также серое покрывало, наволочку из-под подушки и простыню золотого цвета.

На все найденные вещи судья Галицкого райсуда Львова наложил арест.

По мнению следствия, существует совокупность оснований полагать, что указанные вещи и предметы являются вещественными доказательствами по делу.

Убийство Фарион

Напомним, что убийство языковеда Ирины Фарион произошло 19 июля во Львове на улице Масарика. Злоумышленник выстрелил женщине в голову, в то время как она ждала во дворе своего дома на такси. Пострадавшую госпитализировали с огнестрельным ранением головы. Врачи провели ей операцию, Фарион находилась в глубокой мозговой коме и на искусственной вентиляции легких. Впрочем, спасти ее не удалось, после 23:00 медики констатировали смерть Фарион. Полиция в свою очередь переквалифицировала дело по статье умышленное убийство.

Сразу после преступления правоохранители приступили к розыску стрелка. Уже 25 июля подозреваемый был задержан в Днепре, куда он сбежал. Пока известно, что это 18-летний парень, по имени Вячеслав Зинченко. Во Львове он пробыл больше недели и за это время снимал три квартиры, установить его удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Пока следствие склоняется к мнению, что стрелок - только исполнитель. Полиция, в частности, проверяет его вероятную причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в России.

26 июля Галицкий суд Львова избрал меру пресечения для Зинченко. Его заключили под стражу сроком на два месяца без права внесения залога. Сам он вину в суде не признал.