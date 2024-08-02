Вбивство Фаріон: правоохоронці знайшли будинок, яким міг користуватися Зінченко

В рамках розслідування вбивства мовознавиці Ірини Фаріон правоохоронці натрапили на будинок на околицях Львова, яким міг користуватися підозрюваний у вчиненні злочину. Там виявили низку речей, на які вже накладено арешт, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення львівського Галицького районного суду.

Зауважимо, що в ухвалі вказана справа під номером 461/6140/24. Така ж є і в розкладі засідань Львівського апеляційного суду, де підозрюваним є В'ячеслав Зінченко.

Як йдеться в ухвалі, 21 липня, в ході відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, у лісовій місцевості за GPS-координатами 49.8705586, 23.9897726 було знайдено будинок, у якому могли знаходитись речі та предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з Google maps, мова йде про лісову місцевість в урочищі Голоско в Шевченківському районі Львова.

Фото: приблизне розташування будинку на околицях Львова, яким міг користуватися підозрюваний у вбивстві Фаріон (google maps)

Правоохоронці проникли в будинок і там знайшли одяг, у який був одягнений підозрюваний, а також: пластиковий посуд, матрац, дві подушки і покривало, попільничку з чотирма недопалками, пачку з-під сигарет "Мark", картонну коробку в якій знаходиться свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагмент паперу, а також сіре покривало, наволочку з-під подушки та простирадло золотого кольору.

На всі ці знайдені речі слідчий суддя Галицького райсуду Львова наклав арешт.

На думку слідства, існує сукупність підстав вважати, що зазначені речі і предмети є речовими доказами у справі.

Вбивство Фаріон

Нагадаємо, що вбивство мовознавиці Ірини Фаріон сталося 19 липня у Львові на вулиці Масарика. Зловмисник вистрілив жінці у голову в той час, як вона чекала у дворі свого будинку на таксі. Потерпілу шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Лікарі провели їй операцію, Фаріон перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Втім, врятувати мовознавицю не вдалося, після 23:00 медики констатували її смерть. Поліція своєю чергою перекваліфікувала справу за статтею умисне вбивство.

Одразу після злочину правоохоронці розпочали розшук стрілка. Вже 25 липня підозрюваний був затриманий у Дніпрі, куди він втік. Наразі відомо, що це 18-річний хлопець, на ім'я В'ячеслав Зінченко. У Львові він пробув понад тиждень і за цей час винаймав три квартири, встановити його вдалося завдяки камерам відеоспостережень. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець. Поліція, зокрема, перевіряє його ймовірну причетність до неонацистського руху, центр якого знаходиться в Росії.

26 липня Галицький суд Львова обрав запобіжний захід Зінченку. Його взяли під варту строком на два місяці без права внесення застави. Сам він провину в суді не визнав.