СБУ задержала в Винницкой области российского агента, который шпионил за объектами ВСУ

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны в Винницкой области. Об этом говорится в сообщении СБУ, сообщает Левый берег.

Больше всего врага интересовали локации складов с вооружением и боеприпасами ВСУ. Также фигурант разведывал пункты базирования учебных центров сил обороны и основные логистические пути переправки боевых средств поражения на передовую.

Чтобы получить разведданные агент регулярно объезжал местность и искал соответствующие локации, а также "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров. С этой целью он пытался устанавливать товарищеские отношения с местными жителями, которые имели отношение к военной службе.

В случае получения координат базирования ВСУ агент должен немедленно "отчитаться" об этом оккупантам для подготовки воздушного удара по целям.

Служба безопасности разоблачила российского агента, задокументировала его преступную деятельность и задержала в собственном доме.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный 40-летний менеджер, идейный сторонник РФ. Весной 2024 года он вышел на контакт с ФСБ из-за своих родственников, проживающих в России и сотрудничающих с российской спецслужбой.

Дальнейшая коммуникация с оккупантами проходила напрямую через анонимный чат в популярном мессенджере.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.