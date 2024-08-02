НАПК выявило в двух чиновников и депутата незадекларированной криптовалюты на 180 млн грн

НАПК в сотрудничестве с Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины по результатам проверок выявили недостоверные сведения о криптовалюте в декларациях трех должностных лиц, сообщает Укринформ.

В частности, заместитель начальника Регионального сервисного центра Главного сервисного центра Министерства внутренних дел в Николаевской области в декларации за 2021 год задекларировал криптовалюту Bitсoin, стоимость которой в гривневом эквиваленте на конец отчетного периода составила ₴100 миллионов, наличие которой во время проведения полной проверки.

В декларации за 2022 год установили отражение недостоверных сведений о наличии криптовалюты более чем на 48 миллионов. Невозможность подтвердить наличие части криптовалюты декларант объяснил похищением холодного криптогаманца и ключа к нему относительно другой части актива - чиновник предоставил документы, которые не позволили подтвердить правдивость задекларированной информации.

В декларации за 2022 год сотрудник Донецкой областной прокуратуры НАПК выявило декларирование недостоверных сведений более чем на ₴23 миллиона. Только относительно криптовалюты служащий указал недостоверные сведения на ₴22,5 миллиона, в том числе о наличии, количестве и стоимости своих многочисленных цифровых активов, а о некоторых вообще забыл упомянуть.

При этом пояснил, что часть криптовалюты подарила ему биржа, работавшая в тестовом режиме и не присоединенная к блокчейну, а указанная цена криптовалюты является рекламной кампанией биржи для привлечения клиентов, а не реальной ценой.

Депутат Винницкого городского совета в декларации за 2021 указал сведения о наличии у члена его семьи криптовалюты, а именно Bitcoin в количестве 20 токенов стоимостью более двух миллионов гривен и DOT на почти ₴7,5 миллиона, которые не смог подтвердить во время проведения полной проверки. В то же время член семьи декларанта предоставил скриншот, который не позволил установить правдивость указанной в декларации информации, а в отношении Bitcoin также отметил, что потерял доступ к активу на указанной бирже. По результатам полной проверки установили отображение недостоверных сведений на общую сумму 12 миллионов.

По обоснованным выводам НАПК компетентные органы начали уголовные производства по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).