Более 70% украинцев надеются на вступление в ЕС и НАТО до 2030 года

Более 70% украинцев ожидают, что к 2030 году Украина станет членом Евросоюза и Североатлантического альянса. Такими оказались результаты опроса КМИС в рамках исследования НДИ, сообщает Европейская правда.

Респондентов спросили, хотели бы они, чтобы Украина была членом ЕС и НАТО до 2030 года, а также – ожидают ли они, что так и произойдет.

90% ответили, что хотели бы вступления Украины в Евросоюз до 2030 года, и 77% ожидают, что это возможно.

Желание вступления в ЕС осталось почти неизменным – в мае 2022 и 2023 года этот показатель составлял 90 и 92% соответственно. Однако разрыв между желанием и ожиданием, что так и произойдет, в опросе 2024 года заметно вырос.

Членства в НАТО до 2030 года хотели бы 84% респондентов – меньше, чем в 2023 году (89%), но больше, чем в 2022 году (73%). Однако ожидают, что это произойдет – 71% (в 2022 году – 65%, 2023 – 85%).

Больше всего опрошенных – 41% – считают, что Украине на процесс вступления в ЕС понадобится 2-5 лет, 29% – что это займет более пяти лет.

Ожидания "молниеносного" вступления за год-два или меньше имеют совокупно 24% опрошенных, что свидетельствует о росте реалистического восприятия по сравнению с предыдущими годами. В опросе 2022 года таких было более 50% респондентов, а в 2023 году – более 40%.

Что касается вступления в НАТО, наибольшая доля респондентов – 41% – верят в реалистичность вступления через 2-5 лет, еще 29% – более чем через 5 лет, тогда как в быстрое вступление за менее чем 2 года верят 29%.

Опрос проводился 8-25 мая 2024 года среди 2508 респондентов, некоторые из них остаются на территории, оказавшейся в оккупации после начала полномасштабной войны. Процентные значения в исследовании округлены, поэтому вопросы могут иметь суммарно 98-102% (а не четко 100%).