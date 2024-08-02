Кредитная программа «Доступные кредиты 5-7-9» расширена: что меняется

Изменения условий программы «Доступные кредиты 5-7-9» происходят уже не впервые, и довольно часто они продиктованы рядом объективных факторов. Как недавно сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство вводит новые условия кредитования, в том числе из-за сложной ситуации с энергетикой, вызванной вражескими обстрелами энергетических объектов Украины.

Как подчеркнул Шмыгаль, сейчас в приоритете для правительства Украины восстановление энергетики, а также развитие децентрализованной системы генерации электроэнергии. Поэтому были существенно сокращены сроки согласований на присоединение к газораспределительным системам и электросетям. В частности:

уменьшается количество необходимых документов;

отменена процедура отвода земли;

отменена оценка воздействия на окружающую среду.

Таким образом действие программы «Доступные кредиты 5-7-9» несколько расширено. Бизнес может получить кредит на льготных условиях для строительства и обустройства биогазовых, газотурбинных и газопоршневых генерационных установок. В то же время эти изменения вряд ли как-то повлияют на кредитование для физических лиц, которые берут обычные потребительские кредиты. По-прежнему можно, например, взять кредит в Avira Credit согласно действующим условиям, так же, как и в других банковских или небанковских финансовых учреждениях.

В то же время в правительстве сейчас активно работают над разработкой программы беспроцентного кредитования для физических и юридических лиц с целью установки ветровых установок, солнечных панелей и т. д. По предварительным прогнозам, даже при условии отсутствия повторных вражеских обстрелов украинской энергетики дефицит электроэнергии в Украине будет сохраняться как минимум до 2026 года, а возможно даже дольше. Поэтому для домохозяйств важно позаботиться о возможности использования источников автономного питания, и государство стремится упростить для них условия.

Пока сложно сказать, когда программа беспроцентного кредитования на солнечные панели и ветровые установки в Украине заработает должным образом. Но ускорение этого процесса — в интересах как государства, так и граждан. Ведь сейчас из-за постоянных отключений света нарушается работа бизнеса, а людям приходится всячески подстраиваться под графики плановых отключений, что не всегда возможно. Поэтому ожидаем соответствующих действий со стороны правительства и упрощения условий кредитования. Возможно, соответствующие изменения будут внедрены уже в этом году.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance