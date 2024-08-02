Кредитну програму «Доступні кредити 5-7-9» розширено: що змінюється

Зміни умов програми «Доступні кредити 5-7-9» відбуваються вже не вперше, і доволі часто вони продиктовані низкою обʼєктивних факторів. Як нещодавно повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, уряд запроваджує нові умови кредитування, у тому числі через складну ситуацію з енергетикою, спричинену ворожими обстрілами енергетичних обʼєктів України.

Як підкреслив Шмигаль, наразі в пріоритеті для уряду України відновлення енергетики, а також розбудова децентралізованої системи генерації електроенергії. Тому було істотно скорочено терміни погоджень на приєднання до газорозподільчих систем і електромереж. Зокрема:

зменшується кількість необхідних документів;

скасовано процедуру відведення землі;

скасовано оцінку впливу на довкілля.

Таким чином дію програми «Доступні кредити 5-7-9» дещо розширено. Бізнес може отримати кредит на пільгових умовах для будівництва та облаштування біогазових, газотурбінних та газопоршневих генераційних установок. Водночас ці зміни навряд чи якось вплинуть на кредитування для фізичних осіб, які беруть звичайні споживчі кредити. Як і раніше, можна, наприклад, взяти кредит в Avira Credit згідно з чинними умовами, так само, як і в інших банківських чи небанківських фінансових установах.

Водночас в уряді зараз активно працюють над розробкою програми безвідсоткового кредитування для фізичних та юридичних осіб з метою встановлення вітрових установок, сонячних панелей тощо. За попередніми прогнозами, навіть за умови відсутності повторних ворожих обстрілів української енергетики дефіцит електроенергії в Україні буде зберігатися щонайменше до 2026 року, а можливо навіть довше. Тому для домогосподарств важливо подбати про можливість використання джерел автономного живлення, і держава прагне спростити для них умови.

Поки що складно сказати, коли програма безвідсоткового кредитування на сонячні панелі й вітрові установки в Україні запрацює належним чином. Але пришвидшення цього процесу — в інтересах як держави, так і громадян. Адже зараз через постійні відключення світла страждає робота бізнесу, а людям доводиться всіляко підлаштовуватися під графіки планових відключень, що не завжди є можливим. Тому очікуємо на відповідні дії з боку уряду та спрощення умов кредитування. Можливо, відповідні зміни будуть впроваджені вже цього року.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance