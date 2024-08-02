Харрис получила больше пожертвования на кампанию от американцев, чем Трамп

Кампания демократки Камалы Харрис за июль собрала $310 млн – почти вдвое больше, чем ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп. Общая казна наиболее вероятной кандидатки от демократов составила 377 млн долларов – на 50 миллионов больше, чем у Трампа. Об этом пишет Politico, сообщает Левый берег.

Потрясающий результат сбора для Харрис контрастирует с суммой, пожертвованной американцами Джо Байдену, отказавшись 21 июля от участия в выборах. Собрание на его кандидатуру после дебатов значительно замедлилось, но отказ на поддержку кандидатуры Харрис снова активизировал пожертвования.

По данным команды Гаррис, две трети от пожертвований в июле поступили от людей, ранее не вносивших взносов. Большинство суммы было собрано с донатов по $200 и менее. При этом большинство приложившихся к поддержке демократки долларом были представителями так называемого поколения зет (рожденных примерно между 1997 и 2012) и миллениалами – это те граждане США, приверженность которых мечтал завоевать Байден.

"Это исторический улов для кандидата, который войдет в историю в ноябре этого года. Чрезвычайный поток поддержки, который мы увидели только за короткое время, показывает, что коалиция Гаррис мобилизована, растет и готова приложить усилия, чтобы победить Трампа в этом ноябре" , – прокомментировала результаты июльского сбора средств руководительница кампании Джулия Чавес Родригез.

Напомним, пожертвования для Дональда Трампа в июле составили 140 млн долларов – это больше, чем в июне. Джо Байден к отказу от баллотирования собрал 240 млн долларов.