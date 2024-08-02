ЕС предложил Венгрии получать нефть через Хорватию: Сийярто ответил

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Хорватию в том, что она является ненадежным партнером для транзита нефти, после того, как Европейская комиссия рекомендовала Будапешту импортировать нефть через своего южного соседа, сообщает Европейская правда.

Об этом Сийятро написал в своем аккаунте в Facebook.

Анализ Еврокомиссии свидетельствует, что на хорватском трубопроводе JANAF Adriatic достаточно свободных мощностей, чтобы обеспечить Венгрию и Словакию нефтью, которая не происходит из России. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис направил предложение Словакии и Венгрии использовать хорватский транзитный канал для получения необходимых поставок нефти.

"Хорватия просто не является надежной страной для транзита", – заявил в ответ на предложение Сийярто.

"Это ненадежно, потому что цена транзита нефти была увеличена в пять раз по сравнению со средними рыночными значениями с начала войны. Это ненадежно, потому что они сделали невозможным MOL использовать долгосрочные транспортные мощности.

Это ненадежно, потому что необходимые инвестиции для увеличения пропускной способности линии не были осуществлены, а данные о максимальной пропускной способности приводятся такие, которые никогда никем не были подтверждены", – добавил глава МИД Венгрии.

Еврокомиссия накануне заявила, что еще продолжает выяснять ситуацию с поставками нефти в Венгрию и Словакию после остановки Украиной транзита нефти российского "Лукойла", однако на этом этапе не увидела влияния этого решения на объемы поставок нефти.

Как известно, Венгрия и Словакия получили исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину. Недавно Украина прекратила транзит продуктов "Лукойла" через нефтепровод "Дружба".

Венгрия и Словакия утверждают, что решение Киева ставит под угрозу их энергетическую безопасность, и инициировали обсуждение в Еврокомиссии.

Украина настаивает, что де-факто по нефтепроводу течет такое же количество нефти, как и раньше, благодаря другим российским компаниям.