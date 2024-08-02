"Охматдет" после российского обстрела работает на 60-70% - гендиректор

Детская больница "Охматдет" после российского удара 8 июля возобновила работу на 60-70%. Об этом на брифинге заявил гендиректор больницы Владимир Жолнер, сообщает Левый берег.

Некоторые дети до сих пор находятся в медицинской эвакуации. В результате удара были повреждены пять зданий, принадлежащих больнице.

"Диализный центр почти разрушен полностью. Очень большие происхождения получил старый хирургический корпус" , – сказал Жолнер.

Также повреждены административное здание, новый и неонатальный корпус.

"За первый день мы возобновили электроснабжение, подачу медицинских газов, восстановили воду. Сделали так, чтобы хотя бы в части заработала вентиляция" , – сказал главврач.

"Если мы не сделаем быстро восстановление корпуса, к сожалению, мы можем потерять ту уникальную инфраструктуру, которая делает "Охматдет" "Охматдетом" , - сказал он.

Несмотря на разрушение, хирургический корпус все еще используется. Только сегодня там проводилось около 20 плановых операций.

Жолнир подчеркнул, что для скорейшего восстановления корпуса объявили конкурс, в финал которого вышли три фирмы. Две из них "отмели" из-за признаков неблагочестия.