"Охматдет" после российского обстрела работает на 60-70% - гендиректор
Детская больница "Охматдет" после российского удара 8 июля возобновила работу на 60-70%. Об этом на брифинге заявил гендиректор больницы Владимир Жолнер, сообщает Левый берег.
Некоторые дети до сих пор находятся в медицинской эвакуации. В результате удара были повреждены пять зданий, принадлежащих больнице.
"Диализный центр почти разрушен полностью. Очень большие происхождения получил старый хирургический корпус", – сказал Жолнер.
Также повреждены административное здание, новый и неонатальный корпус.
"За первый день мы возобновили электроснабжение, подачу медицинских газов, восстановили воду. Сделали так, чтобы хотя бы в части заработала вентиляция", – сказал главврач.
"Если мы не сделаем быстро восстановление корпуса, к сожалению, мы можем потерять ту уникальную инфраструктуру, которая делает "Охматдет" "Охматдетом", - сказал он.
Несмотря на разрушение, хирургический корпус все еще используется. Только сегодня там проводилось около 20 плановых операций.
Жолнир подчеркнул, что для скорейшего восстановления корпуса объявили конкурс, в финал которого вышли три фирмы. Две из них "отмели" из-за признаков неблагочестия.