В Закарпатской области заработала первая в регионе ветроэлектростанция

В Закарпатской области заработала первая ветроэлектростанция мощностью 1,8 МВт, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Госэнергонадзор.

Как говорится в сообщении, сейчас станция работает в тестовом режиме. Она оснащена турбиной мощностью 4,8 МВт. Один такой ветряк имеет потенциал обеспечить электроэнергией до 3 000 домохозяйств.

"Общая установленная мощность запланированной ВЭС составит 80 МВт. Объема электроэнергии, который будет производиться, достаточно для ежегодного обеспечения 50 000 домохозяйств" , - отметили в пресс-службе Госэнергонадзора.

По сообщениям закарпатских СМИ, первая ветротурбина ветряного парка "Островский" смонтирована в горном с. Нижние Ворота (Мукачевский р-н). Ветряк установлен на границе Львовской и Закарпатской областей.

По техническим характеристикам он имеет средние размеры по сравнению с другими ветротурбинами, работающими в Украине.

Напомним:

Согласно данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, по состоянию на начало 2024 года общая установленная мощность украинских ВЭС составляла 1,9 ГВт, из которых 71% расположены на временно оккупированной территории.

В 2022-2024 гг. в эксплуатацию было введено три новые ВЭС мощностью 238 МВт.