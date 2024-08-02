Генерал ВСУ Гнатов рассказал, будут ли ротации в армии в ближайшее время
Командующий Объединенными силами ВСУ бригадный генерал Андрей Гнатов заявил, что Россия продолжает держать наступательную инициативу на фронте. Поэтому при таких условиях говорить о ротациях на передовой пока преждевременно, сообщает Главком.
"Это очень чувствительная тема. В слово "ротация" можно вкладывать много смыслов. Обстановка такова, что наступательная инициатива сейчас у противника, он еще способен наращивать усилия; мы же выполняем задачу, чтобы его остановить. При таких условиях говорить, что гарантированно произойдут ротации и в каких масштабах они будут — преждевременно", — сказал генерал.
Гнатов подчеркнул, что как только появляется возможность для ротаций, "мы стараемся это делать".
Командующий Объединенными силами ВСУ объяснил, подразделения украинских войск постоянно заменяются на позициях, меняются зоны и направления, где они выполняют задачи.
"Это очень сложная система взаимодействия, и простого ответа на ваш вопрос не будет", — добавил Гнатов.