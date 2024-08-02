США отправят на Ближний Восток дополнительные боевые самолеты - NYT

Соединенные Штаты Америки хотят направить на Ближний Восток дополнительные боевые самолеты в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль. Со ссылкой на The New York Times, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что американские силы на Ближнем Востоке принимают "необходимые меры" для повышения боеготовности и защиты американских войск и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых Ираном группировок.

По данным NYT, вопрос о том, какое количество американских самолетов будет направлено на Ближний Восток, еще не решен. Также такую переброску пока окончательно не одобрили топ-чиновники Пентагона, включая министра обороны Ллойда Остина.

Источники журналистов отметили, что США хотят "как можно быстрее отправить нужное количество самолетов", которые помогут защитить Израиль, не создавая впечатления эскалации конфликта.

Напомним, в апреле Иран нанес массированный удар по Израилю с применением более 300 дронов и ракет. Тогда только небольшое количество ракет и беспилотников достигло целей.

Отбить атаку Израилю помогали истребители США, Франции, Британии и Иордании. Они сбили более 80 беспилотников.

Напряжение между Израилем и Ираном возросло после того, как в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания. Его, как пишут СМИ, подорвали в гостевом доме.

Иран сразу же обвинил в атаке Израиль. При этом, по информации NYT, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал своим войскам нанести ракетный удар по Израилю.