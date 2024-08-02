Правительство открыло для военных товаров все пункты пропуска

Государственная таможенная служба попросила, чтобы грузовики с товарами военного назначения могли ехать через любой КПП на границе.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу Минфина, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что кабинет министров открыл для товаров военного назначения все пункты пропуска через границу.

Ранее такие товары можно было перемещать только через девять автомобильных пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и девять железнодорожных.

Решение правительства предусматривает беспрепятственное перемещение товаров военного назначения через все открытые пункты пропуска государственной границы Украины.

Сообщается, что это позволит избежать форс-мажорных обстоятельств, связанных с блокированием пунктов пропуска (сейчас они не блокируются, но это было большой проблемой в конце 2023-го и в начале 2024 года), а также оптимизировать логистику.