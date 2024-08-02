США продлили разрешение на завершение транзакций с подсанкционной Мосбиржей

Минфин США продлил разрешение на завершение некоторых финансовых операций с российскими учреждениями, которые находятся под санкциями, до 12 октября 2024 года.﻿ Об этом говорится в соответствующей лицензии, сообщает Экономическая правда.

Это включает такие организации, как Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.

В частности, разрешено завершение следующих операций:

Закрытие сделок с заблокированными учреждениями, если платежи осуществляются на специальные заблокированные счета.

Продажа или передача долговых обязательств и акций, выпущенных или гарантированных этими учреждениями, если покупатель не является американским лицом.

Завершение сделок с долгами и акциями, заключенных до 12 июня 2024 года.

Закрытие деривативных контрактов, заключенных до 12 июня 2024 года, при условии, что платежи осуществляются на заблокированные счета.

Однако существует важное ограничение: запрещаются транзакции, касающиеся корреспондентских счетов и операций с Центральным банком России, Национальным фондом благосостояния России и Министерством финансов России.Эти новые правила вступают в силу со 2 августа 2024 года и заменяют предыдущие лицензии, выданные в июне 2024 года.