Сиярто назвал Хорватию "ненадежным партнером" после предложения о транзите нефти

В Венгрии обвинили Хорватию в том, что она "ненадежный партнер" для транзита нефти.﻿ Со ссылкой на соцсети министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как рассказал Сийярто, вчера вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис направил предложение премьерам Словакии и Венгрии использовать хорватский нефтепровод для транспортировки нефти. Ранее Хорватия сама предложила свою помощь.

"Хорватия просто не является надежной страной для транзита. Ненадежно, потому что с начала войны транзит нефти повысил в пять раз среднерыночный сбор. Это ненадежно, потому что они сделали невозможным для МОЛ снизить мощности судоходства на длительный срок" , - написал венгерский премьер.

Также, по его словам, это ненадежно, потому что "необходимые инвестиции для увеличения пропускной способности линии не были осуществлены, а данные о максимальной пропускной способности приводятся такие, которые никогда никем не были подтверждены".

"Таким образом, прекращение поставок нефти с востока поставит под угрозу Венгрию и Словакию из-за ненадежной страны для транзита" , - добавил Сийярто.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна готова транспортировать нефть в Венгрию и Словакию через Адриатический нефтепровод JANAF.