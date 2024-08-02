Экс-начальнику колонии, в которой пытали осужденных, премировали 400 тысяч - омбудсмен

Бывший руководитель Божковской колонии на Полтавщине, после выявленных фактов пыток заключенных, получил почти 400 тысяч гривен премии и максимальный уровень пенсии.﻿﻿ Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Украинская правда.

По данным украинского омбудсмена, при изучении документации обнаружили, что в июле 2023 года начальник колонии добился увольнения по собственному желанию во время проведения служебного расследования.

При этом ему были предусмотрены премии в размере 400% к должностному окладу "за особые достижения в работе" и другие выплаты на общую сумму почти 400 тысяч гривен.

В декабре экс-руководитель смог получить решение об установлении ему максимального уровня пенсии.

"Госбюро расследований должны определить почему после установленных систематических нарушений и фактов пыток и избиения осужденных руководство ДКВС Украины приняло решение о безосновательном и незаконном начислении 400% премирования руководителя" , - заявил Лубинец.

В мае 2024 года ГБР сообщило о разоблачении многочисленных фактов пыток заключенных в ряде регионов Украины. О подозрении сообщили четырем должностным лицам Божковской исправительной колонии №16 на Полтавщине.

В распоряжении следствия есть видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из новоприбывших заключенных Божковской исправительной колонии.