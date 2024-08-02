Ексначальнику колонії, в якій катували засуджених, преміювали 400 тисяч - омбудсмен

Колишній керівник Божківської колонії на Полтавщині, після виявлених фактів катувань ув’язнених, отримав майже 400 тисяч гривень премії та максимальний рівень пенсії.﻿﻿ Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Українська правда.

За даними українського омбудсмена, під час вивчення документації виявили, що в липні 2023 року начальник колонії домігся звільнення за власним бажанням під час проведення службового розслідування.

При цьому йому були передбачені премії у розмірі 400% до посадового окладу "за особливі досягнення в роботі" та інші виплати на загальну суму майже 400 тисяч гривень.

У грудні екскерівник спромігся отримати рішення про встановлення йому максимального рівня пенсії.

"Держбюро розслідувань мають визначити чому після встановлених систематичних порушень та фактів катувань і побиття засуджених керівництво ДКВС України прийняло рішення про безпідставне та незаконне нарахування 400% преміювання керівника" , - завив Лубінець.

У травні 2024 року ДБР повідомило про викриття численних фактів катування ув’язнених у низці регіонів України. Про підозру повідомили чотирьом службовим особам Божківської виправної колонії №16 на Полтавщині.

У розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів Божківської виправної колонії.