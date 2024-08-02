Генштаб: за сутки более ста столкновений, горячее всего на Покровском направлении

С начала суток 2 августа на фронте произошло 102 боевых столкновения, самыми горячими направлениями остаются Покровский и Торецкий.﻿﻿ Со ссылкой на Генштаб ВСУ по состоянию на 22.00 пятницы 02 августа, сообщает Украинская правда.

"Противник нанес один ракетный удар, применив три ракеты, 54 авиационных удара, в частности, сбросил 52 КАБ, 544 удара дронами-камикадзе и совершил почти 3300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения" , - сообщили военные.

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации совершили шесть атак вблизи Глубокого, Тихого и Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили четыре штурмовых действия противника, еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении Силами обороны отражены две атаки противника в районе Стельмаховки.

Десять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны и Торское, все вражеские атаки отражены.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали девять штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Спирного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. До сих пор в двух локациях продолжаются боестолкновения.

На Краматорском направлении имели место девять боев. Активность оккупанты проявляли в районе Часового Яра, Ивановского и Клещеевки, шесть попыток противника потеснить наших воинов с позиций оказались тщетными, продолжаются три атаки. Ситуация контролируется.

При поддержке авиации, враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня, оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное 12 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Ивановка, Желанное и Новоселовка Первая отражено 27 наступательных и штурмовых действий врага. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается три боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка.

На Времовском направлении произошло пять боестолкновений в направлении Водяного и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении подразделения наших войск в настоящее время отражают атаку агрессора в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск отбили шесть атак противника. Оккупанты успеха не имели.