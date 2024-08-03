Deep State: Российские войска вплотную подошли к Торецку

В селе Зализное Донецкой области, где до Торецка всего 100 метров, визуально зафиксировали российских военных, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает OSINT-сообщество Deep State.

Батальон беспилотных систем "VORON" 100 ОМБр опубликовал видео поражений в Зализном.

Из локации российских военных аналитики сделали выводы об их продвижении.

ББпС "VORON" 100 ОМБр опублікував відео уражень ворога в селі Залізному Донецької області pic.twitter.com/Bdc100zgPy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2024

"Линия боевого столкновения уточняется, но враг однозначно имеет тактические успехи и уже может пробовать заходить в сам Торецк".

После обновления карты, в аналитики OSINT-сообщества подтвердили продвижение врага в Желанном и Зализном в Донецкой области.

Справочно:

Торецк - город Бахмутского района Донецкой области и административный центр Торецкой городской громады. Основан в 1806 году. До войны население города было более 43 тысяч жителей.

Город расположен в 7 км от железнодорожной станции Фенольная на линии Константиновка-Ясиноватая, в 55 км от Донецка.