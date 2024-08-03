Deep State: Российские войска вплотную подошли к Торецку
В селе Зализное Донецкой области, где до Торецка всего 100 метров, визуально зафиксировали российских военных, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает OSINT-сообщество Deep State.
Батальон беспилотных систем "VORON" 100 ОМБр опубликовал видео поражений в Зализном.
Из локации российских военных аналитики сделали выводы об их продвижении.
"Линия боевого столкновения уточняется, но враг однозначно имеет тактические успехи и уже может пробовать заходить в сам Торецк".
После обновления карты, в аналитики OSINT-сообщества подтвердили продвижение врага в Желанном и Зализном в Донецкой области.
Справочно:
Торецк - город Бахмутского района Донецкой области и административный центр Торецкой городской громады. Основан в 1806 году. До войны население города было более 43 тысяч жителей.
Город расположен в 7 км от железнодорожной станции Фенольная на линии Константиновка-Ясиноватая, в 55 км от Донецка.