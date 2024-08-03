Deep State: Російські війська впритул підійшли до Торецького
У селі Залізне Донецької області, де до Торецька всього 100 метрів, візуально зафіксували російських військових, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє OSINT-спільнота Deep State.
Батальйон безпілотних систем "VORON" 100 ОМБр опублікував відео уражень в Залізному. З локації російських військових аналітики зробили висновки про їхнє просування.
"Лінія бойового зіткнення уточнюється, але ворог однозначно має тактичні успіхи і вже може пробувати заходити в сам Торецьк".
Після оновлення мапи, у аналітики OSINT-спільноти підтвердили просування ворога у Желанному та Залізному на Донеччині.
Довідково:
Торецьк - місто Бахмутського району Донецької області та адміністративний центр Торецької міської громади. Засноване в 1806 році. До війни населення міста було понад 43 тисячі мешканців.
Місто розташоване за 7 км від залізничної станції Фенольна на лінії Костянтинівка-Ясинувата, за 55 км від Донецька.