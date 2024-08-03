Deep State: Російські війська впритул підійшли до Торецького

У селі Залізне Донецької області, де до Торецька всього 100 метрів, візуально зафіксували російських військових, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє OSINT-спільнота Deep State.

Батальйон безпілотних систем "VORON" 100 ОМБр опублікував відео уражень в Залізному. З локації російських військових аналітики зробили висновки про їхнє просування.

ББпС "VORON" 100 ОМБр опублікував відео уражень ворога в селі Залізному Донецької області pic.twitter.com/Bdc100zgPy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2024

"Лінія бойового зіткнення уточнюється, але ворог однозначно має тактичні успіхи і вже може пробувати заходити в сам Торецьк".

Після оновлення мапи, у аналітики OSINT-спільноти підтвердили просування ворога у Желанному та Залізному на Донеччині.

Довідково:

Торецьк - місто Бахмутського району Донецької області та адміністративний центр Торецької міської громади. Засноване в 1806 році. До війни населення міста було понад 43 тисячі мешканців.

Місто розташоване за 7 км від залізничної станції Фенольна на лінії Костянтинівка-Ясинувата, за 55 км від Донецька.