Оккупанты потеряли еще более тысячи военных и десятки единиц техники

За последние сутки оккупанты потеряли 1170 человек, 56 артсистем и 27 боевых бронированных машин, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.24 ориентировочно составили: