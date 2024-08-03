Оккупанты потеряли еще более тысячи военных и десятки единиц техники
За последние сутки оккупанты потеряли 1170 человек, 56 артсистем и 27 боевых бронированных машин, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 581760 (+1170) человек,
- танков - 8406 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 16238 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 16217 (+56) ед,
- РСЗО - 1135 (+1) ед,
- средства ПВО - 908 (+1) ед,
- самолетов - 363 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13057 (+52),
- крылатые ракеты - 2410 (+3),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 21926 (+54) ед,
- специальная техника - 2723 (+4).