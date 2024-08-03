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Окупанти втратили ще понад тисячу військових та десятки одиниць техніки

Окупанти втратили ще понад тисячу військових та десятки одиниць техніки
Фото: wikimedia.org

За останню добу окупанти втратили 1170 осіб, 56 артсистем та 27 бойових броньованих машин, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 581760 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8406 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16238 (+27) од,
  • артилерійських систем – 16217 (+56) од,
  • РСЗВ – 1135 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 908 (+1) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52),
  • крилаті ракети ‒ 2410 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2723 (+4)

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