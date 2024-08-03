Окупанти втратили ще понад тисячу військових та десятки одиниць техніки

За останню добу окупанти втратили 1170 осіб, 56 артсистем та 27 бойових броньованих машин, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно склали: