Окупанти втратили ще понад тисячу військових та десятки одиниць техніки
За останню добу окупанти втратили 1170 осіб, 56 артсистем та 27 бойових броньованих машин, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 581760 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8406 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16238 (+27) од,
- артилерійських систем – 16217 (+56) од,
- РСЗВ – 1135 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 908 (+1) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52),
- крилаті ракети ‒ 2410 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 2723 (+4)