Сводка Генштаба: На фронте зафиксировано 123 боевых столкновения

Начались 892 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки произошло 123 боевых столкновения, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в оперативном возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00.

По уточненной информации, 2 августа противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением трех ракет, а также 80 авиаударов, в том числе сбросил 114 КАБ. Кроме этого, произвел 4693 обстрела, из них 93 — из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационных ударов в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терновая, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Дружба, Щербиновка, Торецк, Нью-Йорк, Дилиевка, Малиновка, Елизаветовка, Мирноград, Новогродовка, Мариновка, Николаевка, Карловка, Угледар, Старомайорское, Макаровка, Урожайное, Благодатное Донецкой области; Павловка, Новоандреевка, Запорожская область; Ольговка Херсонской области.

В прошлые сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, района сосредоточения ВВТ, пункта управления БпЛА, также поразили два средства ПВО и состав боеприпасов врага.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило три. Силы обороны отражали атаки противника в районе Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили 15 атак противника в районах Макеевки Луганской области, Тернов и Торского Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены 11 атак в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Спорное, Верхнекаменное, Переездное и Выемка.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Временного Яра, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

Враг 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

На Покровском направлении наши защитники отразили 36 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Желанне, Воздвиженка, Ивановка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении в Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка, где враг три раза пытался прорвать украинские оборонные позиции.

На Времивском направлении противник предпринял пять безрезультатных попыток прорвать оборону наших войск в направлении Водяного и Степной Новоселки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения в районе Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, в том числе и в глубоком тылу.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 52 БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатых ракеты, 54 автомобиля и четыре единицы специальной техники оккупантов.