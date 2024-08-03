Зведення Генштабу: На фронті зафіксовано 123 бойові зіткнення

Розпочалась 892 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 123 бойові зіткнення, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 8:00.

За уточненою інформацією, 2 серпня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням трьох ракет, а також 80 авіаударів, зокрема скинув 114 КАБів. Крім цього, здійснив 4 693 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Тернова, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області; Дружба, Щербинівка, Торецьк, Нью-Йорк, Диліївка, Малинівка, Єлізаветівка, Мирноград, Новогродівка, Маринівка, Миколаївка, Карлівка, Вугледар, Старомайорське, Макарівка, Урожайне, Благодатне Донецької області; Павлівка, Новоандріївка, Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника, району зосередження ОВТ, пункту управління БпЛА, також уразили два засоби ППО та склад боєприпасів ворога.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала три. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Стельмахівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 15 атак противника в районах Макіївки Луганської області, Тернів та Торського Донецької області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 11 атак в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Спірне, Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Ворог 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 36 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Желанне, Воздвиженка, Іванівка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка, де ворог три рази намагався прорвати українські оборонні позиції.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять безрезультатних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Водяного та Степової Новосілки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районі Новоданилівки та Новоандріївки Запорізької області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, зокрема і в глибокому тилу.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 27 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 54 автомобілі та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.