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ОВА: В Винницкой области российский беспилотник попал в инфраструктурный объект

ОВА: В Винницкой области российский беспилотник попал в инфраструктурный объект
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В ночь на субботу российский беспилотник попал в объект инфраструктуры в Винницкой области, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Facebook.

"В области есть попадание в объект инфраструктуры. Подразделения ГСЧС работают на месте. До отбоя тревоги находитесь в укрытии! Берегите себя!"
  • Ранее в ночь на субботу в Винницкой области была объявлена воздушная тревога и слышны взрывы.

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