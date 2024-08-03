ОВА: В Винницкой области российский беспилотник попал в инфраструктурный объект
В ночь на субботу российский беспилотник попал в объект инфраструктуры в Винницкой области, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Facebook.
"В области есть попадание в объект инфраструктуры. Подразделения ГСЧС работают на месте. До отбоя тревоги находитесь в укрытии! Берегите себя!"
- Ранее в ночь на субботу в Винницкой области была объявлена воздушная тревога и слышны взрывы.